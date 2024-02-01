شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: غياب العدالة الدولية عن أحداث غزة يمهد لخلق كيانات إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن استمرار العدوان الإسرائيلي الشرس على غزة، مع تواصل الانحياز الأمريكي المطلق لصالح تل أبيب، سوف يخلق فرصًا جديدة لازدهار الجماعات الإرهابية مرة أخرى.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الجماعات الإرهابية لم تنتهي، فهي دائما تتطور من كافة أدواتها والأساليب التي تتبعها في عدوانها، وخير دليل على ذلك المقارنة بين النهج الإرهابي التي كانت تسير عليه القاعدة وداعش، لافتًا إلى أن تلك الجماعات لم يكن لها دور يومًا ما في الصراع العربي الإسرائيلي، لكن استمرار غياب العدالة الدولية عن ما يجرى داخل غزة يخلق بيئة مواتية لهذه الكيانات الإرهابية.

وثمن "يوسف"، دور مصر وتجربتها الرائدة في القضاء على الإرهاب قبل 10 أعوام، مؤكدا أن معدلات حوادث الإرهاب بالوقت الراهن في سيناء صفر، مقارنة بعام 2014، وهذا ما يكشف دور مصر القوي وقدرتها على دحض وقتل أي موجات إرهابية قد تزدهر نتيجة المشهد العالمي الآن، فلا يخشى على مصر من هذه الموجات.