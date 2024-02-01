أبرزهم "عاشور" و"علام".. 19 مرشحًا على منصب نقيب المحامين و255 لعضوية المجلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أغلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، باب الترشح للانتخابات على مقعد النقيب وعضوية المجلس، خلال يوم أمس الأربعاء والتي بدأت يوم السبت الماضي 27 يناير 2024.

وتقدَّم 19 محاميًا بأوراق الترشح لمنصب نقيب المحامين، وهم: حمدي أحمد محمد خليفة، وحمادة عبد الله محمود أحمد، ومحمد رجب أحمد البرديسي، وسامح محمد عاشور، وعمر أحمد مختار مصطفى محمد غرام، ونبيه محمد أحمد بهنسي، وخالد كمال حافظ محمد حافظـ، ومحمد عبد اللطيف فضل الله محمد، ونبيل فزيع فرج خليل، وعبد الحليم علام.

وكان من بينهم أيضًا: عامر فرج محمد النجدي، ونبيل حسن عبد السلام، وطارق جلال محمد محسن، وأشرف محمد إبراهيم فضل، وأيمن عبد العزيز محمد أحمد، ودعاء محمد محمد عبده العجوز، وفرج عاشور محمود محمد، وأسعد عبد اللطيف أمين هيكل، وأسامة الششتاوي فتحي الششتاوي.

ووصل عدد المرشحين على منصب النقيب العام في اليوم الخامس والأخير من أيام تلقي ملفات الترشح، 19 مرشحًا، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 255 مرشحًا.

وستعلن اللجنة القضائية عن الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت 3 فبراير 2024.

وتبدأ اللجنة في تلقي الطعون والتظلمات والتنازلات، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 4- 6 فبراير وتنتهي من الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء 7 فبراير 2024.

كما سيتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.