الأكاديمية العربية في المركز 1838 عالميًا ضمن تصنيف "ويبو متركس"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

وضع تصنيف "ويبو متركس" المتخصص في تصنيف الجامعات، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ضمن أفضل 1838 مؤسسة تعليم عالي في العالم، من بين أكثر من 32 ألف جامعة عن يناير 2024.

وبحسب تصنيف webometrics الدولي، تقدمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية 132 مركزًا في التصنيف مقارنة بشهر يناير من العام الماضي.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، إن الأكاديمية ماضية في بذل قصارى الجهود لتجويد العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع بكل الطرق الممكنة.

وأضاف أن الأكاديمية لديها شراكات عالمية بحثية وتعليمية وتدريبية مع الجامعات ومراكز البحث والتدريب العالمية المرموقة، مشيدًا بجهود لجنة رفع التصنيف خلال الفترة الماضية.

ويعد نظام تصنيف ويبومترکس العالمي للجامعات أحد أكبر النظم لتقييم الجامعات العالمية حيت يغطي ما يزيد عن 32 ألف جامعة على مستوى العالم، ويصدر في أسبانيا عن المجلس العالي البحث العلمي، ويرتبط بمعيار الأبحاث والملفات التقنية، ويجري تحديثه بشكل دوري كل 6 أشهر.