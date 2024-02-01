بالصور- الرومان يعودون للإسكندرية.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

قبل 7 سنوات انتشرت مجموعة من الصور لأشخاص يرتدون أزياء من العصر الروماني في شوارع الإسكندرية بعضهم ظهر في الحدائق والبعض الآخر في ترام الإسكندرية، ما أثار وقتها حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعجبوا بالفكرة، ومنهم من وصفها بعودة الرومان لشوارع الإسكندرية.

أبطال الفكرة قرروا العودة مرة أخرى للإسكندرية وتحديدا داخل المتحف اليوناني الروماني الذي افتتح مؤخرا، من خلال معرض يحتوي على تلك الصور التي تعرض للمرة الأولى تحت عنوان "قصة رومانية" تنظمه مؤسسة فوتوبيا داخل فعاليات أسبوع الصورة بالإسكندرية، في الفترة من 1 إلي 10 فبراير الجاري.

الفكرة أصحابها المصوران هينار شريف وعادل عصام، ونشروها لأول مرة من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2017، وكان الهدف من الفكرة كما قالا هو الانتقال بين الماضي والحاضر، والعبور بمدينة الإسكندرية عبر حقبتين من حقباتها التاريخية المختلفة.

وقالت هينار شريف: "استلهمنا فكرة جلسة التصوير حين لاحظنا أن صديق لنا يتميز بملامح أوروبية وشعر مائل للون الأحمر ليشبه الإغريق، وبدأنا في استغلال هذا الشبه من خلال التفكير في جلسة للتصوير تحمل طابع اليونان القديم، واستغرق الأمر 3 شهور حتى نصل للفكرة بشكلها النهائي والتي اقترحها زميلي عادل عصام من خلال تساؤل ماذا لو تواجدوا الآن في قبلتهم الأولى (الإسكندرية)، كمحاولة للربط بين الماضي والحاضر".

وأضافت "تحدثنا مع مصمم الأزياء أحمد عبدالله وهو صديق لنا لتصميم الملابس، حيث قمنا برسمها له ليقوم بتنفيذها، وحتى كل الإكسسوارات، ثم بدأت رحلة البحث عن عارضين بملامح رومانية، تناسب الهدف من المشروع، فالفكرة هي التعبير عن حياة الرومان في أرض تولد فيها الأساطير، حيث خرج الرومان العائدون في رحلة من الماضي إلى الحاضر، في نفس المدينة، ليجدوا أن كل شيء أصبح مختلفا، وبحسب فكرة المشروع، أصيب الرومان العائدون بالحيرة والدهشة بسبب التغيير الذي وجدوا عليه مدينتهم".

وتابعت هينار "إن المشروع نتاج جلسات تصوير استمرت لمدة 12 ساعة، في الشوارع والأزقة والأماكن السياحية في مدينة الإسكندرية، ويتضمن المشروع أكثر من 40 صورة في أوضاع مختلفة يظهر فيها متقمصو الشخصيات الرومانية في أحياء الإسكندرية كحي الأنفوشي ومحطة الرمل وشارع الليسيه، واستغرق المشروع منذ تحديد الفكرة وحتى الانتهاء من تنفيذها حوالي شهر ونصف، وأثناء التصوير في الشوارع لم يتعرضوا لأية مضايقات، وكانوا يستبقلوا نظرات المارة الفضولية بسعادة".

وتحدثت مشاركتهم في أسبوع الصورة بالإسكندرية قائلة "نحن على علاقة بمروة أبو ليلة منذ فترة طويلة، حيث شاركنا في العديد من فعاليات أسبوع الصورة بالقاهرة، بعدد من المشاريع المختلفة، فعندما قررت أن تقوم بتنفيذ أسبوع الصورة في اسكندرية، قررت أن نشارك بـ 10 صور فقط من هذا المشروع، ليكون العرض الأول لتلك الصور التي قدمناها عام 2017 من خلال معرض سيفتتح في المتحف اليوناني الروماني، لأنه فيه روح مدينة الإسكندرية".

هينار شريف وعادل عصام مصوران ومخرجان فنيان شاركا في تأسيس الاستوديو الخاص بهما في 2015، وهي دار إنتاج إعلامي مقرها مصر، مع قاعدة عملاء تمتد إلى الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية، وهما متخصصان في جلسات تصوير وحملات الموضة، وجلسات تصوير المشاهير، وأغلفة المجلات، وأغلفة الألبومات الموسيقية، وتوجيه وإنتاج مقاطع الفيديو الموسيقية، وتعد هينار مصمم داخلي حاصل على درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة، وعادل مهندس حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات، ولكنهما صديقان يشتركان في نفس الشغف بالتصوير الفوتوغرافي وقررا ترك مسيرتهما المهنية واتباع هذا الشغف.