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المقاومة الفلسطينية توثق مشاهد قنص وتفخيخ موقع بقوة إسرائيلية

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ياسر رشاد - القاهرة - نشرت المقاومة الفلسطينية، مشاهد لتفخيخ غرفة وصواريخ قبل استدراج قوة إسرائيلية إلى المكان وتفجيره مما أسفر عن مقتل 3 من ضباط الاحتلال وآخرين .

كما نشرت مشاهد من استهداف مجاهدي المقاومة لآليات الاحتلال وقنص ضابط صهيوني في حيي تل الهوى والشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

كما أعلنت كتائب القدس، أنه خلال عودة قواتها من خطوط القتال وسط خانيونس، استهدف مجاهدو القدس آلية عسكرية وناقلة جند صهيونيتين بقذائف الـ "تاندوم" والاشتباك مع جنود العدو من مسافة صفر موقعين عدد منهم بين قتيل وجريح.

واستولت كتائب القسام على 3 طائرات دارون جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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