الحكومة اللبنانية: تداعيات حرب غزة قد تؤثر على لبنان فى إدارة شئونه وزيادة التحديات الأمنية

ياسر رشاد - القاهرة - جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، التأكيد على التزام لبنان بقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار 1701، الذى يدعو إلى وقف إطلاق النار ونشر الجيش فى الجنوب اللبنانى، مؤكدًا أن حرب غزة وتداعياتها قد تؤدى إلى المزيد من زعزعة الاستقرار فى لبنان، وتوتر وضعه السياسى والاقتصادي، كما قد تؤثر على قدرة لبنان على إدارة شئونه الداخلية وإلى زيادة التحديات الأمنية.



جاء ذلك فى حوار عبر الإنترنت مع مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان (أمريكان تاسك فورس فور ليبانون) برئاسة ادوارد جبريال.

وأكد ميقاتى احترام قرارات الأمم المتحدة وتنفيذها من أجل الحفاظ على الاستقرار على المدى الطويل فى المنطقة، مشددًا على ضرورة أن تعمل كل الأطراف المعنية على التوصل إلى حل دبلوماسى للصراع ومعالجة الأسباب الجذرية للحرب فى غزة من أجل منع المزيد من الآثار غير المباشرة فى المنطقة.



وقال إن قرار الأمم المتحدة رقم 1701 دعا إلى وقف الأعمال العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، ونشر القوات المسلحة اللبنانية فى جنوب لبنان، مؤكدًا أن إسرائيل لم تحترم القرار وسجل لبنان 35 ألف خرق إسرائيلى لمضمونه بما فى ذلك انتهاك سيادة لبنان الجوية والبرية والبحرية.



وأضاف أن الحكومة اللبنانية تعمل مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل) للحفاظ على الاستقرار فى المنطقة ومنع أى تصعيد إضافى للتوتر، مشددًا على ضرورة أن تحترم كل الأطراف المعنية قواعد الاشتباك والقانون الدولى من أجل منع أى صراع آخر.



واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن الحوار والدبلوماسية هما المفتاح لحل أى خلافات أو توترات فى المنطقة، موضحًا أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بالعمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي، مشددًا على أن الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة أمر لا بد منه حتى تنتصر الدبلوماسية على العنف والحرب.



وقال ميقاتى إن الفراغ الرئاسى فى لبنان شكل بالفعل تحديات كبيرة خلال هذه الأوقات العصيبة، معتبرًا أن غياب الرئيس أدى إلى غياب الحَكَم الدستوري، مشددًا على أن مجموعة "الدول الخمس" المعنية بالوضع فى لبنان تعمل على حل الفراغ الرئاسي، بما فى ذلك التواصل مع مختلف الأطراف والأحزاب السياسية للتوصل إلى توافق حول ملف الرئاسة، مشيرًا إلى أن الانقسامات السياسية والعوامل الخارجية أعاقت هذه الجهود، مما جعل من الصعب التوصل إلى حل.



ودعا إلى أن يتحمل جميع النواب المسئولية بشكل صحيح لمصلحة لبنان، وأن يعملوا بجدية على انتخاب رئيس.



وعن المحادثات التى أجراها مع الموفد الرئاسى الأمريكى أموس هوكشتاين فى بيروت قبل فترة، أكد ميقاتى أن هوكشتاين كان واضحًا فى القول إن المطلوب حل دبلوماسى يسمح لابناء الجنوب بالعودة الى مدنهم وقراهم، وكذلك يسمح لسكان شمال إسرائيل.



وعبر عن أمله فى مواصلة العمل فى هذا الجهد للتوصل معًا، إلى حل يسمح للجميع بالعيش فى أمان والعودة إلى وطنهم.



وأكد تقديره لالتزام إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، بتجنب امتداد الصراع بين إسرائيل وحماس إلى لبنان، معربًا عن امتنانه لجهود الولايات المتحدة المستمرة فى معالجة الأزمة.



وجدد التذكير باقتراحه الذى يقضى أولا بفرض وقف طويل الأمد للحرب فى غزة لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين بما يسمح بإعادة تحريك الوساطة لتبادل الرهائن والأسرى.



وأوضح أن الاقتراح يقضى بإعادة عقد الاجتماعات الثلاثية برعاية الامم المتحدة لحل النقاط الخلافية على الخط الازرق بين لبنان وإسرائيل من خلال تطبيق معاهدات وقرارات الأمم المتحدة كافة، بدءاً باتفاقية الهدنة عام 1949 وصولاً إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، مشيرا إلى أن الاقتراح يتضمن إطلاق مبادرة دولية لحل عادل ودائم للصراع الفلسطينى الإسرائيلى المستمر منذ 75 عاما يقوم على حل الدولتين لضمان الحقوق العادلة والعادلة للفلسطينيين والأمن المستدام للجميع.