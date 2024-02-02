الأمم المتحدة تطالب المانحين بأربعة مليارات دولار للاستجابة لحاجات ملايين اليمنيين عام 2024

ناشدت الأمم المتحدة وشركاؤها في العمل الإنساني في اليمن الجهات المانحة تقديم حوالى أربعة مليارات دولار للاستجابة لحاجات 18,2 مليون شخص هذا العام في البلد الفقير الذي يشهد نزاعًا منذ أكثر تسع سنوات.
واوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان، "تتطلب خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 مبلغ 2,7 مليار دولار أميركي للمساعدات المنقذة للأرواح" في اليمن، مضيفًا أن "صندوق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يحتاج أيضًا إلى مبلغ 1,3 مليار دولار أميركي لتقديم الدعم إلى ملايين اليمنيين".
وأكد البيان أن "نظرًا للاحتياجات الإنسانية الشديدة، يناشد 219 شريكًا عاملًا في المجال الإنساني تقديم الدعم العاجل لأكثر من 18,2 مليون شخص... في اليمن".
ويغرق اليمن، وهو أصلًا أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
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