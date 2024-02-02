شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهم صندوق "تحيا مصر" فى مجال الصحة.. 3100 ماكينة غسيل كلوى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر
وفي هذا الصدد، نرصد أهم مساهمات الصندوق في مجال الخدمات الصحية:
1- وفر الصندوق الجرعات العلاجية من فيروس (سي) بالمجان، لنحو 363 ألف مريض واستفاد من الكشف الطبي المجاني نحو 1.2 مليون مواطن.
2 - في إطار "مبادرة يوم جديد" وفر الصندوق 500 حضانة للأطفال المبتسرين.
3- وفي إطار مبادرة "كلنا جنبك"، وفر الصندوق 3100 ماكينة غسيل كلوي للمستشفيات الحكومية.
4- قدم الصندوق 270 ألف نظارة جديدة، ومول إجراء نحو 45 ألف عملية مياه بيضاء وحقن في إطار مبادرة "نور حياة" والتي استفاد منها 1.4 مليون مواطن.
ويهدف صندوق تحيا مصر إلى تحسين جودة حياة المواطنين الأولى بالرعاية، تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بالريف المصري، توفير برامج الرعاية الصحية لغير القادرين، حماية اطفال بلا مأوى والمشردين، المساهمة الفورية والفعالة لمواجهة الكوارث والأزمات.
يأتي ذلك إلي جانب العمل علي توحيد وتنسيق الجهود مع مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد من مختلف المصادر، توفير أدوات تمويل مرنة لتنمية الأسر الأولى بالرعاية اقتصادياً.
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