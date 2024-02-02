قتيلان و222 جريحا جراء حريق هائل في نيروبي

قتل شخصان على الأقل وأصيب 222 بجروح جراء حريق هائل نتج عن انفجار غاز ي نيروبي، على ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الكينية.
وأوضح أن الحريق "ألحق أضرارا بعدد من السيارات والأملاك التجارية، بينها العديد من الشركات المتوسطة والصغرى. للأسف، اشتعلت النيران أيضا في منازل سكنية في الحي وكان العديد من السكان لا يزالون في الداخل لأنها كانت ساعة متأخرة من الليل".
وكان الصليب الأحمر الكيني أفاد في وقت سابق عن حوالى 300 جريح، بدون ذكر قتلى.
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