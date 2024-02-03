شكرا لقرائتكم خبر عن متى تزول عنك صفة الهجرة المؤقتة؟.. اعرف ماذا قال القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج الصادر برقم 111 لسنة 1983، مفهوم الهجرة المؤقته ومتى تزول هذه الصفة منك، فقد نص التشريع على أنه يعتبر مهاجراً هجرة موقوتة كل مصرى غير دارس أو معار أو منتدب جعل إقامته العادية أو مراكز نشاطه في الخارج وله عمل يتعيش منه متى انقضى على بقائه في الخارج أكثر من سنة متصلة ولم يتخذ إجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون أو اتخذها وعاد إلى الوطن قبل تحقيق أى شرط من الشروط الواردة بالمادة 8 من هذا القانون.

وأشارت المادة الثامنة من هذا القانون، إلى أن هذه المدة التي عمرها سنة، لابد ألا يتخللها فاصل زمني يزيد عن 30 يومًا

وقد نص قانون الهجرة على أنه إذا قرر المهاجر بشكل مؤقت العودة والاستقرار للوطن بمدة تزيد على 6 اشهر متصلة قد يسهم ذلك في زول صفة الهجرة المؤقته منه.

وفيما يلي الحالات التي بموجبها تزول منك صفة مهاجر بشكل مؤقت على النحو التالي:

1. إذا عاد إلى الاستقرار في الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.

2. إذا عاد إلى العمل في الوطن.

ويترتب على زوال الصفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة .