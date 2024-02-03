الإمارات تخصص 5 ملايين دولار لدعم جهود الأونروا وإعادة الإعمار في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت الإمارات تخصيص نحو 5 ملايين دولار لدعم جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في غزة.

وفي بيان أعلنته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" : "تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أعلن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة".

وتابعة وام: "بهذه المناسبة، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على دعم العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في قطاع غزة ومساندة سيغريد كاج منسقة الشؤون الإنسانية في جهودها، لتخفيف وطأة معاناة أهالي غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجاتهم".

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد التقى الجمعة، "كاج" التي تقوم بزيارة للدولة، حيث جرى بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة جراء الحرب، وسبل التعامل مع تداعياتها بوتيرة متسارعة ومنسقة بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتلبية احتياجاتهم.

كما شدد في هذا الصدد على ضرورة وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.