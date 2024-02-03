شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة النقاش: نضال اتحاد نساء حزب التجمع من أجل المرأة تكلل فى دستور 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أمينة النقاش، القائم بعمل أمينة الاتحاد، إن المؤتمر العام السابع لإتحاد النساء التقدمى الذى يعقد اليوم، يبنى على تاريخ سابق يدعونا للفخر والاعتزاز به، مشيرا إلى أنه حين بدأت مسيرة التجمع كمنبر عام 1976، تشكل بداخله منذ اللحظة الأولى مكتب نسائى، وحين صار حزبا بعد أشهر قليلة من نفس العام عمل كأمانة للمرأة، وفى المؤتمرالعام الأول لحزب التجمع فى أبريل 1980 تمت الموافقة على تحوله إلى منظمة جماهيرية مساعدة باسم الاتحاد النسائى التقدمى.

ورصدت "النقاش" خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام السابع، جهود الاتحاد على مدار السنوات الماضية وضمه جيلا من أبرز المناضلات فى صفوف الحركة اليسارية المصرية، منهن فاطمة زكى وأمينة شفيق وفريدة النقاش وفتحية العسال وليلى الشال، وغيرهن ممن ناضلن فى صفوفه من أجل نيل حقوق المرأة المصرية وإنصافها فى مجالات التشريع والسياسة والعمل المهنى والنقابى والدفاع عن حقها فى المساواة و فى تقلد المناصب القضائية، وتمثيليها العادل فى المجالس النيابية والمحلية، لافتة إلى أنه قد تكلل هذا النضال وصار حقوقا دستورية في دستور 2014.

وأضافت أن انعقاد المؤتمر السابع يأتي وخلفه تراث مجيد من الانجازات التى تحققت بنضال جيل من المستنيرين من النساء والرجال، مبدية ثقتها في أن اتحاد النساء التقدمى سوف يكون أقوى هيئة داخل حزب التجمع، وأنه قادر على أن يصبح أكبر المنظمات النسائية فى مصر من أجل المشاركة فى بنائها دولة مدنية ديمقراطية حديثة، لتصبح وطنا للحرية والاشتراكية والوحدة.

ومن المقرر أن تبدأ الإجراءات التنظيمية للمؤتمر عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، بانتخاب رئاسة للمؤتمر من بين أعضائه، لعرض وثائقه وتقارير النشاط ومناقشتها، وكذا مقترحات الأعضاء بشأن تصورات خطط العمل المستقبلية، والقضايا الرئيسية التي سينشط الاتحاد من خلالها في الفترة المقبلة، وستنتهي أعمال المؤتمر بعقد اجتماع للأمانة العامة للاتحاد لانتخاب قيادة جديدة .

ويعد اتحاد النساء التقدمي من أقدم التنظيمات النسائية التي تأسست في ظل التعددية الحزبية عام 1976 ، ويعتبر هو أحد أجنحة حزب التجمع مع اتحاد الشباب التقدمي، ومن أبرز أمينات اتحاد النساء السابقين الكاتبة الصحفية أمينة شفيق، والكاتبة والناقدة الأدبية فريدة النقاش، والكاتبة الراحلة فتحية العسال.