انت الان تتابع خبر صاحب لقب "اسوء صفقة لريال مدريد" يوجه طعنه لرونالدو.. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن إيدن هازارد، اعتزاله كرة القدم، مطلع هذا الموسم عن عمر ناهز 33 عاما، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في ريال مدريد معظم فترات وجوده في الفريق.

وقال هازارد، في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "ربما يكون ليونيل ميسي اللاعب الوحيد الأفضل مني.. أحببت مشاهدته عندما كان في برشلونة. لم أحب مشاهدته كثيرا بعد ذلك، لكنه الأفضل في التاريخ".



وأضاف: " كريستيانو رونالدو (كلاعب) أكبر مني، لكن فيما يتعلق بكرة القدم الغريزية (المعتمدة على الموهبة) لا أعتقد أنه أفضل مني، ربما نيمار أفضل".

وتابع هازارد: "لم أكن أراقب ما آكله، لكنني لم أتناول البرغر كل يوم أيضًا كما شاع عني".

وواصل "لا يمكنك فعل ذلك لمدة 16 عاما. لم أكن أعتقد أن الأمر مهم. أنا من عشاق المتعة، وأحب فعل ذلك. آكل وأشرب مع أصدقائي. اتباع نظام غذائي هراء ولا يجدي نفعا".

وأوضح "إذا كنت تريد اللعب حتى سن الأربعين، فلا بأس، لكنني كنت أعلم أنني لن أكون هكذا.. لذا لدي دائما بعض النبيذ في ثلاجتي".

وسئل هازارد "هل تتمنى أن تكون بعقلية كريستيانو؟"، أجاب: "لا.. في هذه الحالة لن أكون أنا".

وتابع "هل تريدني أن أبقى بعد التدريب في الحمام البارد لمدة ساعة! لا. اتركني وحدي، مع أصدقائي، سأعود للمنزل وسنلعب الورق ونشرب البيرة. سألعب لمدة ساعتين مع أصدقائي ومع الأطفال في الحديقة. لقد كان هذا هو التعافي بالنسبة لي. لو كنت مثل كريستيانو لكنت قد احترقت".

يذكر أن إيدين هازارد، انتقل إلى صفوف فريق ريال مدريد، في صفقة هي الأسوأ ربما في تاريخ النادي الملكي، بلغت 100 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات بقيمة 30 مليون يورو، قادما من تشيلسي الإنجليزي صيف 2019، لمدة 5 مواسم.

