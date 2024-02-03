شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر "النساء" بحزب التجمع يختتم أعماله.. وأمينة النقاش أمينا للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كما تم انتخاب كلا من ضحي عاصي، ماجدة عبد البديع أمناء مساعدين، ومادلين سمير أمينة للتنظيم، وسلمي مراد عضو هيئة المكتب، وانتخاب كل من هبة شعبان، سمية عبد الجواد، ميرفت عبد المجيد، أحلام القاضي، فريدة المصري، د. أماني الكبير، شيماء حمدي، حنان الفحام أعضاء الأمانة المركزية للاتحاد .

وقد تم انتخاب قيادة الاتحاد من بين أعضاء الأمانة العامة والتي تضم أمينات الاتحاد في المحافظات، وقد أطلق المؤتمر العام - ولأول مرة - علي الدورة المؤتمرية الحالية اسم الكاتبة والناقدة الأدبية " فريدة النقاش " ، والتي تعتبر أحد أهم من شغلت موقع أمينة الاتحاد، وأحد المؤسسين له.