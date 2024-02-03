شاهد.. قناص إسرائيلي يقتل فلسطيني خلال بحثه عن طعام والقطط تجلس بجوار جثمانه

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق قناص إسرائيلي النار على ظهر فلسطيني، كان يبحث عن طعام في ملعب فلسطين في قطاع غزة.

ونشر الأورومتوسطي، مشهد وثقه فريق، لإعدام مدني فلسطيني كان يبحث عن الطعام حين أطلق قناص إسرائيلي النار بشكل مباشر على ظهره قرب ملعب فلسطين في مدينة غزة.

ويظهر في الفيديو، جثمان مواطن فلسطيني وجواره دراجته التي كان يعتليها خلال رحلة بحثه عن الطعام، والقطط تتجمع حول جثمانه بعد استهدافه بأكثر من رصاصة استقرت في ظهره.

وينفذ قناصة الاحتلال الإسرائيلي حالات إعدام ميداني بشكل يومي للمدنيين العزل في فلسطين، حيث يستهدفونهم من أعلى أسطح المنازل في مناطق مختلفة في غزة.