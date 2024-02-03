استبعاد زعماء روس وإيرانيين من مؤتمر ألماني

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وقال هيوسجن في إشارة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين «قبل بضعة أيام، ذكر الرئيس الروسي أنه سيكون سعيدا للتفاوض، لكن ليس مع هذه الحكومة الأوكرانية، بعبارة أخرى، ليس هناك أي استعداد جاد للحديث».
وتابع «في حالة إيران، نسمع من الحكومة الألمانية وأيضا من الأمريكيين، أنه لا يوجد اهتمام بالمحادثات. في ظل الوضع الراهن، ندعو فقط الإيرانيين من منظمات غير حكومية».
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