شكرا لقرائتكم خبر استبعاد زعماء روس وإيرانيين من مؤتمر ألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف رئيس مؤتمر ميونخ للأمن كريستوف هيوسجن عن استبعاد عدد من الزعماء الدوليين والأحزاب السياسية الألمانية من المشاركة في المؤتمر، بينما تجري الاستعدادات لعقده في منتصف هذا الشهر.

وقال هيوسجن في إشارة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين «قبل بضعة أيام، ذكر الرئيس الروسي أنه سيكون سعيدا للتفاوض، لكن ليس مع هذه الحكومة الأوكرانية، بعبارة أخرى، ليس هناك أي استعداد جاد للحديث».

وتابع «في حالة إيران، نسمع من الحكومة الألمانية وأيضا من الأمريكيين، أنه لا يوجد اهتمام بالمحادثات. في ظل الوضع الراهن، ندعو فقط الإيرانيين من منظمات غير حكومية».