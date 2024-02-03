شكرا لقرائتكم خبر روسيا تتهم أمريكا بتحريض أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لمراسل التلفزيون الحكومي الروسي بافيل ساروبين، الذي نشر التسجيل على موقع تيلجرام أمس، «الأمريكيون يسببون (بذلك) المزيد من الألم للأوكرانيين، وهم يعملون على وفاة المزيد من الأوكرانيين».
وأضاف بيسكوف أن الولايات المتحدة طرف مباشر في الصراع، وأنها تتورط فيه بشكل متزايد، لكنه أعرب عن تفاؤله بأن هذا لن يؤثر على نتيجة الحرب.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تتهم أمريكا بتحريض أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.