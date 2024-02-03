روسيا تتهم أمريكا بتحريض أوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم الكرملين واشنطن بتحريض كييف على مواصلة الحرب، وذلك بعد الزيارة التي قامت بها فيكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية الأمريكي لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لمراسل التلفزيون الحكومي الروسي بافيل ساروبين، الذي نشر التسجيل على موقع تيلجرام أمس، «الأمريكيون يسببون (بذلك) المزيد من الألم للأوكرانيين، وهم يعملون على وفاة المزيد من الأوكرانيين».

وأضاف بيسكوف أن الولايات المتحدة طرف مباشر في الصراع، وأنها تتورط فيه بشكل متزايد، لكنه أعرب عن تفاؤله بأن هذا لن يؤثر على نتيجة الحرب.