ما هي سبل الخروج من هذه "اللحظة الخطيرة" في الشرق الأوسط؟

ياسر رشاد - القاهرة - كما كان متوقعًا، تمت معايرة الضربات الأمريكية ليلة الجمعة بعناية، حيث ذهبت إلى أبعد مما ذهبت إليه الولايات المتحدة في العراق وسوريا في الأشهر الأخيرة، لكنها لم تصل إلى حد مهاجمة إيران بشكل مباشر، القوة التي تقول واشنطن إنها وراء الكثير من عدم الاستقرار الأخير في الشرق الأوسط.

فهل أصبح اندلاع حريق أوسع نطاقا في المنطقة أكثر احتمالا الآن، أم أن هناك سبل أخرى للخروج مما وصفته الولايات المتحدة بهذه "اللحظة الخطيرة"؟

وهل وقف إطلاق النار في غزة هو أحد هذه السبل؟

بداية، دعونا ننظر إلى ما فعله الأمريكيون بالفعل.

وكانت الهجمات واسعة النطاق - 85 هدفا في سبعة مواقع في جميع أنحاء العراق وسوريا - وكانت مصممة لإضعاف قدرات الميليشيات الموالية لإيران وداعميها الإيرانيين، قوة القدس (الجناح الاستكشافي للحرس الثوري الإسلامي الإيراني القوي).

ستقوم واشنطن بإجراء تقييمها الخاص لأضرار المعركة، لكن من المرجح أن يتعلق هذا بالتعطيل الجسدي أكثر من عدد المقاتلين الذين قتلوا.

ومن خلال إرسال برقية نواياها على مدى عدة أيام، أعطت واشنطن قوة القدس وحلفائها المحليين الوقت الكافي للابتعاد عن طريق الأذى.

وقد أوضحت واشنطن أنها غير مهتمة بمواجهة مباشرة مع إيران. وكان هدف يوم الجمعة هو منع تكرار الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن في 28 يناير.

ولم تقتصر أفعالها على الجانب العسكري البحت.

كما فرضت عقوبات على الشركات التي يُزعم أنها متورطة في برامج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية، بالإضافة إلى ستة مسؤولين من القيادة الإلكترونية الإلكترونية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقال القائد السابق لقيادة القوات المشتركة البريطانية، الجنرال السير ريتشارد بارونز، لبي بي سي: "أعتقد أن أمريكا بذلت جهودا كبيرة لمعايرة ومحاولة إعادة ضبط الردع في المنطقة".

ما إذا كان هذا يعمل يبقى أن نرى.

قبل ثلاثة أيام، قال زعيم كتائب حزب الله، إحدى الميليشيات العراقية الرائدة المدعومة من إيران، إنها علقت العمليات ضد القوات الأمريكية، في إشارة محتملة إلى أن إيران تتطلع بالفعل إلى تجنب المزيد من التصعيد.

ولكن الآن بعد أن ردت الولايات المتحدة، هل يمكن أن تتغير حسابات طهران؟

وقال البروفيسور محمد مراندي من جامعة طهران لبي بي سي صباح السبت: "لم تضرب الولايات المتحدة إيران، لذا ليس هناك ما يمكن لإيران أن تفعله".

وفي حين أنه من الصحيح أن إدارة بايدن قاومت الرغبة في استهداف إيران بشكل مباشر، إلا أنه من غير المرجح أن تكون حسابات طهران سوداء وبيضاء إلى هذا الحد.

وقالت أيضًا إنها ليست مهتمة بحرب مع أمريكا، ولكن من خلال حلفائها ووكلائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من حزب الله في لبنان إلى الحوثيين في اليمن، لديها مجموعة من الخيارات للاختيار من بينها.

ويدرس الجانبان خطواتهما التالية، حيث قال جو بايدن يوم الجمعة إن الرد الأمريكي قد بدأ للتو.

وأضاف: "سيستمر الأمر في الأوقات والأماكن التي نختارها".

ولكن حتى في الوقت الذي ينظر فيه الجانبان بعين الريبة إلى بعضهما البعض، ويحسبان فوائد وتكاليف المزيد من التصعيد، فإن الجهود الدبلوماسية جارية مرة أخرى لمحاولة معالجة الصراع، الذي كانت موجاته الشبيهة بالتسونامي تضرب منطقة الشرق الأوسط في الماضي. أربعة أشهر - الحرب في غزة.

ويستعد وزير خارجية بايدن، أنتوني بلينكن، الذي لا يكل، لبدء جولته الخامسة في المنطقة منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر.

وعلى مدى خمسة أيام، سيزور المملكة العربية السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية.

كانت كل رحلة حتى الآن تدور حول محاولة إخماد حرائق الغابات التي تهدد بإغراق الشرق الأوسط. وفي كل مرة يعود فيها وزير الخارجية إلى المنطقة، يبدو أن هناك وزيراً جديداً.

إن قدرات السيد بلينكن في مكافحة الحرائق تخضع لاختبار قاسٍ.

ويشير ملخص موجز لجدول أعماله الذي نشرته وزارة الخارجية إلى الشبكة المعقدة من القضايا المترابطة التي يتصارع معها.

الرهائن والمساعدات الإنسانية في غزة، وحرية الملاحة في البحر الأحمر، والأفراد الأميركيون في المنطقة، و"الأمن الدائم للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

إنها قائمة شاقة، لكنها تشير إلى أن هذه أيضًا لحظة فرصة.

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في الأسبوع الماضي، وبينما كانت المشاكل تلوح في الأفق في البرج 22 - القاعدة الأمريكية في الأردن حيث قُتل الجنود الأمريكيون الثلاثة - أشارت التقارير الواردة من باريس إلى أن اجتماعًا لكبار المسؤولين الأمريكيين والمصريين والإسرائيليين والقطريين قد أحرز تقدمًا نحو الترتيب لوقف إطلاق النار في غزة ووقف إطلاق النار في غزة. إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وغيرهم.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا تزال هناك "فجوات كبيرة".

وبدا أن نيانهاو نفسه يصب الماء البارد على فكرة التوصل إلى اتفاق يمكن أن يشمل إطلاق سراح آلاف الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج قطاع غزة.

ويتفق معظم المراقبين على أن مثل هذه الصفقة - التي يعارضها بشدة بعض الوزراء المتشددين في حكومة رئيس الوزراء - يمكن أن تؤدي إلى إسقاط حكومة نتنياهو.

ويُعتقد أيضًا أن مسؤولي حماس منقسمون. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قادة المجموعة داخل غزة على استعداد لقبول وقف أولي للقتال لمدة ستة أسابيع، لكن القادة في الخارج يضغطون من أجل وقف دائم لإطلاق النار.

في ظل الوضع الحالي، لا يوجد اتفاق، لكن المفاوضات لم تنهار أيضًا. ربما يأمل بلينكن في ظهور علامات التقدم أثناء رحلاته المكوكية عبر المنطقة.

فمن شبه المؤكد أن وقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يحرم حرائق المنطقة من الرياح العاصفة التي تغذيها حاليًا.

وفي اليمن، قال الحوثيون إنهم سيوقفون هجماتهم على حركة المرور البحرية إذا انتهت الحرب في غزة.

وفي لبنان، لن يكون لدى ميليشيا حزب الله الشيعية سبب وجيه لمواصلة الهجمات عبر الحدود داخل إسرائيل في حالة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

هناك مئات الآلاف من المدنيين، على جانبي الحدود، الذين يرغبون بشدة في العودة إلى منازلهم في المناطق المتضررة من تبادل إطلاق النار المتبادل منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وبينما كانت الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا تسبق الصراع في غزة بفترة طويلة، إلا أن حرب غزة أدت إلى تأجيج التوترات بشكل كبير في كلا البلدين.

في ظاهر الأمر، قد يبدو وقف إطلاق النار في غزة في مصلحة الجميع.

من منا لا يريد أن يرى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وإغاثة السكان الفلسطينيين المدمرين في غزة، وإنهاء طويل (وربما دائم) للقتال هناك، فضلاً عن انخفاض كبير في التوترات الإقليمية؟

لو كان الأمر بهذه البساطة.

تريد كل من حماس وإسرائيل الخروج من حرب غزة بشيء يمكن وصفه بالنصر.

بنيامين نتنياهو يريد البقاء في منصبه.

لدى إيران وأميركا أجندات إقليمية متنافسة.

لدى حزب الله والحوثيين والميليشيات المختلفة الموالية لإيران في العراق وسوريا مخاوفهم المحلية الخاصة.

قد تتضمن قائمة مشتريات بلينكن الهدف الطموح المتمثل في تحقيق "الأمن الدائم لإسرائيل والفلسطينيين"، لكن هذا يبدو في الوقت الحالي وكأنه احتمال بعيد، يمكن رؤيته بشكل مثير من خلال الدخان ولكنه بعيد المنال.

كل ذلك يجب أن يبدأ بوقف إطلاق النار في غزة. لقد فعلت الولايات المتحدة ما قالت إنها ستفعله وحذرت من أنه قد يكون هناك المزيد في المستقبل.





