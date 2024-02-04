شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المشدد والغرامة عقوبات تلاحق سماسرة وتجار الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاقب قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين برقم 82 لسنة 2016، سماسرة وتجار الهجرة بأقصى العقوبات حتى لا نعرض حياة شبابنا للخطر، والموت داخل قوارب الهجرة، في إطار أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشياً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتى تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال.

وتصل العقوبة التى تلاحق سماسرة وتجار الهجرة، الى السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

في حين تصل العقوبة بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك".