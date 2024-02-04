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زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب جزرًا جنوب المحيط الهادئ

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واس- نوكو ألوفا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب جزرًا جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر تونغا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 93 كيلومترًا غربي نيافو، وعلى عمق 35 كيلومترًا.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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