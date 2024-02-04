شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب جزرًا جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر تونغا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 93 كيلومترًا غربي نيافو، وعلى عمق 35 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.