شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يحيل للحكومة 17 اقتراحا برغبة وطلب مناقشة لاتخاذ اللازم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إلى الحكومة 17 تقريرا للجان النوعية عن اقتراحات برغبـة مقدمة من النواب، بالإضافة إلى تقرير عن طلب مناقشة لاتخاذ اللازم بشـأن ما جاء بها من توصيات.

وتشمل تقارير الاقتراحات برغبة المقدمة، تقرير من لجنـة الطاقـة والبيئـة والقـوى العاملـة، عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائب رمضـان إمـام، بشأن:" إعادة فتح المكتـب الخـاص بخـدمات شـحن كـروت الغـاز الطبيعي بمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية التابع لشركة بتروتريد".

بالإضافة إلى 3 تقارير للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات عـن اقتراحـات برغبات مقدمة من النائب محمـد صـلاح البـدري، بشـأن:" إضـافة مادة الثقافة الصحية كمنهج دراسي لطلبة مرحلة التعليم الأساسي" ومن النائبـة هبـة شـاروبيم، بشـأن:" تـدريس العلـوم الإنسانية والاجتماعيـة بالكليات العلمية والجامعات التكنولوجية بمصر ومن النائبـة كاميليـا صـبحي، بشـأن "التمكين الرقمـي للطفل وحمايتـه فـي البيئـة الرقمية".

وتشمل أيضا 6 تقارير للجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبات مقدمة من النـواب محمـود أبـو سـديرة وأحمـد جـلال أبـو الـدهب ومجـدي القاض بشأن:" سرعة تنفيذ وإنهاء الأعمال في مستشفى طما بسوهاج".

وتضمنت 3 اقتراحات برغبـة من النائـب مـؤمن معـاذ، بشـأن:" تـوفير أماكن لمكاتـب العلاج على نفقة الدولة بالوادي الجديد بمراكز الفرافرة، وبلاط، وباريس محافظة الوادي الجديد" بشـأن: "إنشـاء قسـم للأمراض النفسية وعـلاج الإدمـان بمحافظة الوادي الجديد" وبشـأن "إنشـاء مجمـع للتأمين الصحي بالوادي الجديـد بمدينة الخارجة" واقتراح من النائـب أحمـد عبـد الماجـد الأحمـر، بشـأن:" سـرعة انشـاء مستشفى بنقـادةالمركزي الجديد".

وكذلك اقتراح من النائب أحمـد عبـد الماجـد الأحمـر، بشـأن: "إنشاء مستشفى متخصـص لعـلاج الأمراض النفسية والإدمان بمحافظة قنا".

بالإضافة إلى 3 تقارير للجنة الزراعة والري عن اقتراحات برغبات تشمل اقتراحين برغبـة من النائـب محمـد السـباعي، بشـأن: " تخصيص قطعة أرض فضـاء غيـر مستغلة لإنشاء سوق للباعة الجائلين بمركز ومدينة الحسينية" و بشـأن: " التوسـع فـي زراعـة غابـات أشـجار سريعة النمو وتشجيع المستثمرين على زراعتها" واقتراحين برغبة من النائب مؤمن معاذ، بشأن توفير قطع الغيار اللازمة لصيانة الآبار الجوفية بالوادي الجديد وبشان فصل مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن مصلحة الري بالوادي الجديد.

وتقرير لجنـة حقـوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائبة كاميليا صبحي، بشأن: " أهمية دعم نظام الأسر البديلة"وتقرير اللجنة المشتركة من لجنـة التعليم والبحث العلمـي والاتصالات وتكنولوجيـا المعلومـات، ومكتـب لجنـة الصـناعة والتجـارة والمشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغـر عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائبـة نهى زكي، بشـأن وضع آليات ربط البحث العلمي لتعزيز وتعميق التصنيع المحلي".

وكذلك تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الصـحة والسكان، ومكتـب لجنـة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب اسامة فهـيم، بشـأن: " إعـادة هيكلـة مستشفيات التكامـل بمحافظـة المنوفية".

ومن النائب أحمـد عبـد الماجـد الأحمـر، بشـأن: "سـرعة الانتهـاء مـن تجهيـزات توسعات عيادة الوفاء الشاملة بقنا التابعة لفرع جنوب الصعيد بهيئة التأمين الصحي".

كما أحال المجلس إلى الحكومة أيضا تقرير اللجنـة المشتركة مـن لجنـة الزراعـة والـري ومكتـب لجنـة الشئون الدستورية عن طلب المناقشـة العامـة، المقـدم مـن النائـب سـالـم شـتيوي، وعشرين عضواً، بشأن:" سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري".



