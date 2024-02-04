شكرا لقرائتكم خبر عن تحت قبة الشيوخ.. المنتجات الزراعية المصرية يُضرب لها تعظيم سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضـوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه، التأكيد علي أهمية تقديم قيمة مضافة للمنتجات المصرية.

من جانبه أكد النائب عمرو أبو السعود، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على أهمية إعطاء أولوية للموالح والبساتين، بالإضافة إلي الصادرات الخاصة بالألبان المصنعة والفواكه المجففة باعتبارهم الحصان الأسود، ويعززا زيادة الحصيلة الدولارية.

وأشار "ابو السعود" إلي البنية التحتية الجيدة التي تساعد مصر علي التصدير الزراعي، ومنها ما شهدته البلاد من تطوير للموانئ وتداول الحاويات مما ييسر في وصول المنتجات المصرية إلي مختلف الدول في أسرع وقت، مطالبا باستهداف أسواق جديدة.

بدوره، أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الحاصلات الزراعية المصرية حيث "يضرب لها تعظيم سلام" عالمياً، علي حد تعبيره، مشيراً إلي أهمية دعم الفلاح المصري بشكل متكامل. وتساءل البرلماني عن زراعات هامة مثل الفاصوليا البيضاء والسمسم ودورها في التصدير.

وشددت النائبة رشا مهدي، علي أهمية أن يكون هناك رؤية لوزارة الزراعة للترويج في الأسواق الخارجية فضلا عن تصنيع المنتجات وإعطائها قيمة مضافة والتي ستزيد من حجم الصادرات بالإضافة إلي توفير فرص عمل إضافية للشباب من جانب أخر. وشددت "مهدي" علي أهمية دعم صغار المزارعين وجدولة الديون المستحقة عليهم.