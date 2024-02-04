شكرا لقرائتكم خبر عن فريد زهران ينعى حازم حسنى: أحد أهم أساتذة العلوم السياسية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بخالص الحزن الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية السابق بجامعة القاهرة، وأحد أهم أساتذة العلوم السياسية بمصر ورمز بارز من رموز المعارضة المصرية . وتتقدم قيادات وأعضاء الحزب بخالص العزاء والمواساة لعائلة الفقيد الذي كان أحد أعلام السياسة المصرية وصاحب مواقف ثابتة ومشرفة، متابعين :"للفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله ومحبيه وتلاميذه الصبر والسلوان".

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