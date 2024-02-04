شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصناعة بالشيوخ تناقش إنشاء منطقة لوجستية بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب تيسير مطر وكيل اللجنة، مساء اليوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء منطقة لوجستية صناعية في محافظة الوادي الجديد، وإنشاء مصنع للصناعات تدوير مخلفات النخيل، وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة.

وشدد النواب خلال الاجتماع علي أهمية دارسة جدوي لإنشاء منطقة لوجستية صناعية في الوادي الجديد، مؤكدين أن المحافظة تحتوى علي خيرات تؤهلها لتكون محافظة ذات طابع خاص.

بدورها رحبت ممثلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالاقتراح برغبة، مثمنة مقترح تدوير مخالفات النخيل.

واشارت إلي أن محافظة الوادي الجديد فيها منطقتنا صناعتين الأولي في الداخلة والثانية في الخارجة،

تتضمن صناعات كثيرة.

واوضحت أنه حال تقدم أي أحد للاستثمار في هذه المناطق، فإن الهيئة جاهزة بمساحات وأمكان مجهزة، مشيرة إلي أن هناك توجيهات رئاسية بتنفيذ مناطق صناعية تنموية متكاملة.

وتابعت: نحن ندرس طرح 63 ألف كيلو فدان ويمكن أن يكون خلال هذه المساحة منطقة حرة من أجل التصدير وهذا الأمر محل دارسة".

بدوره قال وليد البحيري مدير عام بهية المشروعات بهئية التنمية الصناعية: لابد أن يكون هناك تكامل ما بين الإنتاج الزراعة والصناعة لرفع القمية المضافة، مشيرا إلى أن المخلفات أصبحت خامة لصناعات.

أوضح أن محافظة الوادي الجديد تتميز بوجود تمور وزيتون والأعشاب الطبية، مضيفا أن التصدير يتطلب وجود قيمة مضافة حتي يكون هناك قمي تصديرية.

وتابع :" مصر متقدمة في النباتات الطبية والعطرية مصر" مضيفا :" لابد أن يكون هناك تكامل ما بين الزراعة والصناعة والبحث العلمي".

بدوره شدد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن الصناعة والزراعة يكملوا بعض لصالح مصل وأبنائها.

ودعا إن تستعرض الحكومة خططها للنهوض بالتصدير أمام لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وذلك خلال اجتماع قريبا.