ضربات أمريكا على سوريا والعراق أمام مجلس الأمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم جلسة لمناقشة الضربات الصاروخية الأمريكية ضد الميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق، وسط تزايد المخاوف من تفاقم التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت مصادر دبلوماسية إنه من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي بعدما طلبت روسيا عقد الاجتماع، واتهمت الولايات المتحدة بالسعي المتعمد لتصعيد الصراع في الشرق الأوسط من خلال الضربات الجوية التي تشنها.

وأعلن الجيش الأمريكي شن غارات على أكثر من 85 هدفا في دير الزور والميادين والبوكمال بسوريا والعراق، ردا على الهجوم المميت الذي شنته ميليشيات موالية لإيران وأسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن.

وتسببت الضربات الجوية الأمريكية في سقوط عدد من الضحايا المدنيين، وفقا لتقارير سورية وعراقية، ومنذ اندلاع حرب غزة في السابع من اكتوبر الماضي، نفذت الميليشيات الموالية لإيران هجمات بشكل شبه يومي على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا، وردت الولايات المتحدة بشن ضربات جوية في كلا البلدين.

على صعيد آخر كشف مصدر رفيع المستوى في «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني عن أن المواقع التي استهدفها القصف الأمريكي في العراق وسوريا معظمها عبارة عن مخازن أسلحة متوسطة، وأن تضررها لن يؤثر على إمكانات الفصائل العسكرية.

وأشار المصدر الإيراني في تصريحات إعلامية إلى خرقين أمريكيين للتفاهمات حول تجنب التصعيد بعد الهجوم الذي أودى بحياة جنود أمريكيين في الأردن، والتي تم التوصل إليها عبر مفاوضات غير مباشرة قادتها بغداد.

وأوضح المصدر أن الاتفاق كان يقتضي أن تبلغ واشنطن مسبقا عن المواقع التي ستستهدفها، وتم بالفعل تسليم لائحة أهداف للإيرانيين إلا أن مواقع عدة جرى قصفها ليل الجمعة ــ السبت لم تكن على تلك اللائحة.

وأوضح المصدر أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قدم اقتراحا بألا يشمل الرد الأمريكي ضربات داخل العراق، في حال أعلنت الفصائل المسلحة الموالية لطهران وقف الهجمات على القوات الأمريكية، وتعهدت بالالتزام بمخرجات المفاوضات التي تجريها بغداد مع الأمريكيين حول وجود التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق.