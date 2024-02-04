شكرا لقرائتكم خبر بريطانيا: ترحيل اللاجئين إلى رواندا محاربة لمهربي البشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، لمعارضي خطة الحكومة البريطانية الرامية لردع مهربي البشر عن طريق ترحيلهم إلى رواندا، إنه يحاول فعل شيء حيال «الشر».

ويعد رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي من بين المعارضين لخطة رواندا، حيث قال لمجلس اللوردات البريطاني الأسبوع الماضي «إن الخطة تقود الأمة إلى مسار ضار»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال كليفرلي، لصحيفة «ذا صن» البريطانية الأحد، إنه يجب معالجة مشكلة عصابات تهريب البشر، وأشار «هذا شر يتم اقترافه»، مضيفا «أحاول أن أفعل شيئا حيال ذلك.»

وأضاف «الأساقفة يتحدثون عن الخير والشر. وعلينا أن نفعل شيئا حيال ذلك.»، وتابع «بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يختلفون مع الطريقة التي أتعامل بها إزاء الأمر، فأنا أتفهم ذلك. لكن أين الخطة البديلة؟ هؤلاء هم مهربو بشر وهم مجرمون. إنهم يقترفون الشر.»

وأضاف كليفرلي «إن مشروع قانون رواندا مهم جدا جدا بحيث لا يمكن القبول بتعديلات مدمرة» وتحدى منتقديه أن يأتوا بخيارات أخرى قبل إعادته إلى مجلس اللوردات البريطاني.

وقال كليفرلي «ما لم يتمكنوا من طرح بديل موثوق به كرادع، عليهم أن يدعوني أنفذ هذا إلى جانب الأشياء الأخرى التي نقوم بها».

وأضاف كليفرلي «ليس هناك شيء شريف، ولا شيء صالح، في إزالة إحدى أدوات تفكيك الجريمة».