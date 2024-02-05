شكرا لقرائتكم خبر عن تدابير محددة للحكم على الأطفال دون سن الـ 15 حال ارتكاب جريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 المعدل في ديسمبر 2021، التدابير التي يحكم علي الأطفال بها دون سن الخامسة عشر، حال ارتكابهم جريمة، حيث نصت المادة (101) لتقضي بأن يحكم علي الطفل الذى لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة - إذا ارتكب جريمة - بأحد التدابير الآتية:

١ - التوبيخ.

٢ - التسليم.

٣ - الإلحاق بالتدريب المهنى.

٤ - الإلزام بواجبات معينة.

٥ - الاختبار القضائى.

٦ - الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

٧ - الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة.

وعدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر.