شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة رسوم انتظار سيارات الدفع الرباعي في باريس.. اعرف الأسباب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - صوّت سكان العاصمة الفرنسية باريس في استفتاء يوم الأحد، على مضاعفة رسوم انتظار سيارات الدفع الرباعي الكبيرة 3 مرات، مع مضي المدينة في خطة طويلة الأجل للتحول إلى مدينة للدراجات بالكامل.
وقالت بلدية المدينة إن الاستفتاء، الذي جاء بعد أقل من عام من تصويت سكان المدينة لصالح حظر الدراجات الإلكترونية، يستهدف مضاعفة رسوم انتظار السيارات التي يبلغ وزنها 1.6 طن وأكثر 3 مرات لتصل إلى 18 يورو (19 دولارًا) في الساعة، للتشجيع على عدم امتلاك السيارات "الضخمة والملوثة".
وستطبق التعريفة الجديدة أيضًا على السيارات الكهربائية التي يبلغ وزنها طنين وأكثر.
وتغيرت شوارع باريس في عهد رئيسة البلدية الاشتراكية آن هيدالجو بعد إنشاء 84 كيلومترًا من ممرات الدراجات منذ 2020، وقفز استخدام الدراجات بنحو 71% بين نهاية الإغلاق المتعلق بجائحة كورونا وعام 2023، وفقًا لمجلس المدينة.
وقالت بلدية المدينة إن الاستفتاء، الذي جاء بعد أقل من عام من تصويت سكان المدينة لصالح حظر الدراجات الإلكترونية، يستهدف مضاعفة رسوم انتظار السيارات التي يبلغ وزنها 1.6 طن وأكثر 3 مرات لتصل إلى 18 يورو (19 دولارًا) في الساعة، للتشجيع على عدم امتلاك السيارات "الضخمة والملوثة".
وستطبق التعريفة الجديدة أيضًا على السيارات الكهربائية التي يبلغ وزنها طنين وأكثر.
كارثة بيئيةوكتب نائب رئيس بلدية المدينة إيمانويل جريجوار على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "أثقل وأكثر خطورة وأكثر تلويثًا، سيارات الدفع الرباعي كارثة بيئية".
وتغيرت شوارع باريس في عهد رئيسة البلدية الاشتراكية آن هيدالجو بعد إنشاء 84 كيلومترًا من ممرات الدراجات منذ 2020، وقفز استخدام الدراجات بنحو 71% بين نهاية الإغلاق المتعلق بجائحة كورونا وعام 2023، وفقًا لمجلس المدينة.