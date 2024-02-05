اكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "عمليات أميركا وبريطانيا ضد سوريا والعراق واليمن تتناقض مع الادعاءات بشأن عدم توسيع الحرب".
وشددت الخارجية الايرانية، في بيان على ان "الهجمات الأميركية والبريطانية في اليمن محاولة لتأجيج الأزمة والصراع في المنطقة"، معتبرة ان "العمليات الأميركية في المنطقة تنتهك القوانين الدولية وتتيح لإسرائيل مواصلة جرائمها في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إيران: عمليات أميركا وبريطانيا ضد سوريا والعراق واليمن تتناقض مع الادعاءات بشأن عدم توسيع الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.