خارجية إيران: عمليات أميركا وبريطانيا ضد سوريا والعراق واليمن تتناقض مع الادعاءات بشأن عدم توسيع الحرب

اكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "عمليات أميركا وبريطانيا ضد سوريا والعراق واليمن تتناقض مع الادعاءات بشأن عدم توسيع الحرب".

وشددت الخارجية الايرانية، في بيان على ان "الهجمات الأميركية والبريطانية في اليمن محاولة لتأجيج الأزمة والصراع في المنطقة"، معتبرة ان "العمليات الأميركية في المنطقة تنتهك القوانين الدولية وتتيح لإسرائيل مواصلة جرائمها في غزة".