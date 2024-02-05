انت الان تتابع خبر ترامب يكشف تفاصيل "مثيرة" عن اغتيال سليماني والمهندس.. نتنياهو شعر بالخوف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ففي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" موجها انتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال: "عندما قتلنا سليماني (2020)، كان من المفترض أن تفعل ذلك معنا، قبل يومين من الاغتيال، قلتم لا يمكننا أن نفعل ذلك".مضيفا "كانت إسرائيل جزءا منها (عملية اغتيال سليماني)، وكان بيبي (لقب يُطلق على نتنياهو) جزءا كبيرا منها، وكان لدينا كل شيء مخطط له".

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن مصدر سياسي لم تسمه، أن أن "تل أبيب كانت متورطة في التخطيط لاغتيال قائد فيلق القدس، لكنها انسحبت من العملية بسبب مخاوف نتنياهو من انتقام إيران ضد مسؤولين إسرائيليين كبار".

وعلى ذمة المصدر نفسه، "كان الموساد ومديرية المخابرات العسكرية يستعدان منذ فترة طويلة لعملية القضاء على سليماني والمهندس. لكن في لحظة الحقيقة، شعر نتنياهو بالخوف، خوفا من انتقام إيران ضد مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، وبعد ذلك، قرر ترامب، بناءً على نصيحة وزير دفاعه، المضي قدما، وهكذا كان الأمر”.

وسبق أن أدلى ترامب بتعليقات مماثلة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2023 كجزء من انتقادات موسعة لنتنياهو وأجهزة الأمن الإسرائيلية بعد فترة وجيزة من فشل تل أبيب في منع هجوم حماس لجنوب إسرائيل.

وفي الثالث من يناير/كانون الثاني 2020، نفذت طائرات مسيرة أمريكية ضربة جوية استهدفت موكب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، قرب مطار بغداد أسفرت عن مقتلهما.

وحتى اللحظة لم يصدر أي تعقيب رسمي عن مكتب نتنياهو حول ما صرح به ترامب.

