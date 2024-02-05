شكرا لقرائتكم خبر عن عودة سيارة إسعاف لدائرة دار السلام استجابة للنائب محمد تيسير مطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت وزارة الصحة والسكان، سيارة الإسعاف بعدما تم سحبها من نقطة دار السلام، وذلك استجابة لطلب النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتوجه النائب محمد تيسير مطر، بخطاب الدكتور وزير الصحة والسكان، أكد خلاله أنه بشأن التضرر من قيام هيئة الإسعاف بسحب سيارات الإسعاف المتواجدة بنقطة إسعاف دار السلام بمحافظة القاهرة، وذلك منذ عدة أشهر ودون إبداء أية أسباب.

وأشار إلى أنه استجاب لكافة الطلبات الفنية المطلوبة لتشغيل نقطة الإسعاف بالكامل على نفقته الخاصة وتم تشغيل نقطة الإسعاف بالفعل ثم توقفت عن العمل بدون أسباب أو إخطاره بأسباب الإغلاق.



عودة سيارة الإسعاف