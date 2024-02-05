المطران الجميل اختتم زيارته الراعوية إلى سويسرا وترأس قداس عيد مار مارون في مدينة ميرين

اختتم راعي الأبرشيّة المارونيّة في فرنسا والزّائر الرسولي على أوروبا المطران مارون ناصر الجميل، زيارته الرّاعويّة إلى سويسرا، الّتي دامت ثلاثة أيّام.
واحتفل بعيد مار مارون، في قدّاس شكر في كنيسة الزّيارة في ميرين بالقرب من جنيف. وألقى عظةً ركّزت في المحور الأوّل، على سيرة حياة صاحب العيد "الّذي حباه الرب نعمًا كثيرة في حياته النسكيّة، ووَهبه نعمة شفاء الأمراض بدواء واحد هو الصّلاة".
وشكر الجميّل في المحور الثّاني، "السّلطات السويسريّة المدنيّة والدّينيّة على السّواء، على جهودهم في استقبال اللّبنانيّين وسواهم في بلدهم الآمن والمضياف". وتوجّه في المحور الثّالث من العظة، إلى المؤمنين الحاضرين لكي يحافظوا على قيمهم الدّينيّة والإنسانيّة، مشيرًا إلى أنّ "كلًّا منكم سفير لبلده ولكنيسته، في عيشه قيم الانفتاح والحوار الحضاري بين الشّعوب". وشدّد على أنّهم "لم يأتوا إلى سويسرا لكي يأخذوا، بل لكي يعطوا أيضًا ويشهدوا لهذه القيم ولثقافة التّنوّع، ويشاركوا بمواهبهم في مسيرة تقدّم الشّعوب".
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