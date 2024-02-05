أسباب تعليق الدراسة بمنطقة الباحة للفترتين الصباحية والمسائية

ياسر رشاد - القاهرة - تعليق الدراسة.. شهد طقس عدد من المدن بالمملكة العربية السعودية حالة من عدم الاستقرر جعلت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة تعلن تعليق الدراسة، اليوم في جميع المنشآت التدريبية.

وأعلنت الإدارة أن تعليق الدراسة يكون بالباحة وبلجرشي والمندق والعقيق ومعاهد التدريب الأهلية وذلك اليوم الاثنين الموافق 24 رجب 1445هـ/ 5 فبراير 2024، وذلك في الفترة الصباحية والمسائية.

وأوضحت أنه تقرر تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة إلى التدريب (عن بعد)، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة حرصاً على سلامة الجميع.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة مع تكون الضباب على مناطق جازان، عسير، الباحة بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية من المملكة ( القريات وطريف).

وأوضح المركز أنه لا يزال الطقس بارد على معظم مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.