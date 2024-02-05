طريقة التقديم على وظائف أمانة المنطقة الشرقية بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - فتحت أمانة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين باب التقديم على عدد من الوظائف الخالية لديها بنظام التعاقد في العديد من التخصصات الهندسية، وذلك للرجال والنساء ممن يحملون مؤهلات عليا.

وأوضحت أمانة الشرقية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، أن الوظائف الشاغرة تأتي على المرتبة السابعة، للحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة.

وظائف هندسية بأمانة المنطقة الشرقية

ولفتت إلى أن وظائفها مشمولة بسلم الموظفين العام (بنظام التعاقد)، ضمن 6 تخصصات هندسية، جاءت على النحو التالي:

مهندس تصميم مواقع.

مهندس تخطيط مدن.

مهندس كيميائي.

مهندس ديكور مساعد.

مهندس كهرباء.

مهندس معماري.

رابط التقديم على وظائف أمانة المنطقة الشرقية

وكانت الأمانة حددت يوم الإثنين الموافق 24 رجب 1445هـ/ 5 فبراير 2024م، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 4 شعبان 1445هـ/ 14 فبراير 2024م، وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط، موضحة أن التقديم يتم بشكل إلكتروني والدخول يتم عبر منظومة التوظيف الموحدة منصة "جدارات" وذلك على الرابط التالي https://jadarat.sa/

منصة جدارات.. المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

يذكر أن منصة جدارات هي المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى ربط الباحثين عن العمل والفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص من خلال مواءمة رقمية سلسة وشاملة تحقق الفاعلية والدقة والشفافية في إيجاد فرص العمل.

فيما تقدم المنصة خدمات متنوعة مثل تصديق المؤهلات الأكاديمية، وصف الوظائف بشكل مفسر، وتتبع حالة الطلبات الوظيفية.