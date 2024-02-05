وزير البيئة يرعى حملة تشجير للصنوبر في بزبدين

​زار وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين بلدة بزبدين في قضاء بعبدا حيث التقى رئيس البلدية بيار بعقليني وأعضاء المجلس البلدي لرعاية حملة تشجير بعدما قدم كمية وافرة من أشجار الصنوبر من اجل توزيعها على اهالي البلدة وتوسيع المساحات الخضراء في بزبدين الشهيرة بصنوبرها المثمر.

وقد شكر رئيس البلدية لوزير البيئة مبادرته وقال "معاً تبقى بزبدين خضراء"، وتعبيراً عن التقدير لهذه الخطوة تم غرس شجرة صنوبر بإسم وزير البيئة في حديقة مبنى البلدية.