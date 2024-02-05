شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية: نصدر 7.5 مليون طن حاصلات زراعية لمختلف دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن استنباط سلالات البذور يعتمد على تقليل فترة إنتاج الصنف وذلك لمواكبة التطورات الكبيرة فى القطاع الزراعى خلال الفترة المقبلة، إضافة لدعم الفلاح من خلال مشروع تبطين الترع لتوفير المقننات المائية للأراضى المستصلحة حديثا والتي بلغت حوالي 3.4 مليون فدان.

وتابع عبد العظيم، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ:" تم تنفيذ 10 حقول استرشادية على مستوى الجمهورية خاصة وأن هناك ثقافات مختلفة ومن ثم يتم التعامل مع الجميع وفقا لطبيعة كل منطقة والهدف هو توفير كافة البيانات والمعلومات والتغلب على نقص المهندسين، إضافة للمدارس الحقلية التى تساهم بقوة أيضا فى توفير المعلومات اللازمة للفلاح ومد المزارع بكل البيانات المطلوبة بشأن المحاصيل.

وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى أن مشروع الصوب الزراعية ساهم بقوة فى توفير ما يقرب من 80%من مياه الرى، إضافة لزيادة الصادرات إلى 7.5 مليون طن وهذا يؤكد ثقة الدول فى الحاصلات الزراعية بعد الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة والتي تهدف بشكل عام الحفاظ على جودة الحاصلات الزراعية والوصول إلى اعلى جودة وهذا ما تم خلال الفترة الأخيرة.

وتابع عبد العظيم:" كان هناك اشكالية بسبب تدنى إنتاج محصول قصب السكر وتراجع الإنتاج إلى 20 طن للفدان فقط، وتم تدشين مشروع جديد للشتلات ساهم بقوة لزيادة الإنتاجية ونأمل ان تصل الإنتاجية لـ 60 طن للفدان الواحد، وأن الوزارة لديها 11 مزرعة أفريقية وهناك اتجاه للتوسع في هذه المزارع، وهذه الخطوة ساهمت بقوة فى الوقوف على طبيعة السوق الإفريقية وطبيعة الحال خاصة للاستفادة من هذا الأمر فى زيادة تصدير الحاصلات المصرية للقارة الأفريقية ".