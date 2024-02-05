حزب الجيل: قوانين الأسرة حيوية وتمثل أهمية كبرى للمواطنين

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اطلاعه على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذى يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل فى هذا الخصوص.

وقال" هجرس" إن قوانين الأسرة من القوانين الحيوية التى تمثل أهمية كبيرة للمواطنين بمختلف توجهاتهم وفئاتهم، منوها إلى أهمية أن تتدارك تلك القوانين المشاكل أو التحديات التى كانت فى القوانين الحالية.

وأشاد عضو حزب الجيل بقانون الأحوال الشخصية الجديد حيث إنه يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مما يجعل هذا القانون خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية وردا لاعتبارها، وتقويتها لمواجهة تحديات وظروف المعيشية الغالية التكاليف.

وأضاف هجرس أن الرئيس راصد ومتابع جيد لكافة المشاكل التى تهدد الأسرة المصرية ولعل من أهمها الطلاق والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية بشكل عام وذلك حفاظا على الأسرة المصرية، باعتبارها النواة واللبنة الأساسية للمجتمع.