ولي العهد يجري مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي

اجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في الرياض، اليوم، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار. حضر اللقاء وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وسفيرة خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، والوفد المرافق لوزير الخارجية الأمريكي.



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