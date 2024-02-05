بن سلمان التقى بلينكن وبحثا في تطورات الأوضاع الإقليمية

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم في الرياض، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي يقوم بجولة جديدة في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه "خلال الاجتماع تم استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار".

وحضر اللقاء وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وسفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز ، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والوفد المرافق لوزير الخارجية الأميركي.

من جهتها، ذكرت الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن شدد على" أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة ومنع المزيد من انتشار الصراع"، مضيفة "واصل الوزير وولي العهد المناقشات حول التنسيق الإقليمي لتحقيق نهاية دائمة للأزمة في غزة توفر السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".