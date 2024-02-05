تركيا تحاكم 9 متعاونين مع الموساد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحالت السلطات التركية أمس 9 أشخاص إلى المحكمة في إسطنبول، على خلفية الاشتباه ببيعهم معلومات لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «الأناضول» التركية، وتم نقل المشتبه بهم التسعة إلى المحكمة في القصر العدلي بمنطقة تشاغليان في إسطنبول. وكان فرعا الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول، نفذا في الأسبوع الماضي وبناء على تحقيقات النيابة العامة، عملية أمنية متزامنة في ولايتي إسطنبول وإزمير، أفضت إلى توقيف 7 من المشتبه بهم، وتبين أن الشخصين الآخرين معتقلان سابقا في إطار التحقيقات ذاتها.

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