هجوم دموي على مركز شرطة باكستاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مسؤولون باكستانيون أمس مقتل 10 من رجال الشرطة على الأقل، وإصابة 6 آخرين في هجوم شنه مسلحون على مركز للشرطة شمال غرب باكستان. وجاء الهجوم وسط تصاعد أعمال العنف قبل أيام من إجراء الانتخابات العامة في باكستان، الخميس المقبل. وقال المسؤول المحلي محمد أفضل، إن المسلحين شنوا هجوما مسلحا على مركز للشرطة في بلدة ديرا إسماعيل خان قبل الفجر، مشيرا إلى أن المهاجمين ألقوا في البداية قنابل يدوية على المبنى قبل أن يبدؤوا معركة بالأسلحة النارية مع الشرطة استمرت ساعات عدة.

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