رئيس الإمارات وعاهل الأردن يستعرضان أوضاع المنطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، العلاقات الثنائية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات. واستقبل العاهل الأردني الرئيس الإماراتي في قصر بسمان، واستعرض الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وتطورات الأزمة في قطاع غزة.

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