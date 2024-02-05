شكرا لقرائتكم خبر رئيس وزراء الكويت: هناك تحرك مكثف لمواجهة إبادة الفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف الصباح أمس، خلال لقائه وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ورؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية أن حرارة أوضاعنا الإقليمية ترتفع بشكل كبير قد يعرض المنطقة إلى الخطر، وننطلق من علاقاتنا مع دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي إلى الأفق العربي والإسلامي.
وحول الشأن المحلي أكد الصباح على أهمية إصلاح اختلال العدالة في أجور القطاع العام واختلال عدالة المساحات الاقتصادية للقطاع الخاص واختلال عدالة توفير الدعوم.
وقال «نتوقع الحاجة إلى 300 ألف وظيفة وهذا ما لا يستوعبه القطاع العام ويجب أن يكون القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة قادرة على استيعابها».
وأضاف «إن مساواة الجميع في الدعوم التي تستهلك أكثر من 20% من ميزانية الدولة ليس عادلا، العدالة أن يكون الدعم موجها لمن هو في حاجة إليه».
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