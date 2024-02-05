وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني تطورات غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان أمس هاتفيا، مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، التطورات في قطاع غزة ومحيطها. وتنازل الطرفان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

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