إطلاق برنامج نماء للخريجين بمكافأة شهرية.. تفاصيل التقديم

ياسر رشاد - القاهرة - اهتم عدد كبير من الخريجين والخريجات بالتقديم على برنامج "نماء" الذي اطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.

ويهدف برنامج "نماء" لتطوير الخريجين والخريجات في قطاعي "البلدية" و"الإسكان"، وذلك لتمكينهم من التدريب والتأهيل على رأس العمل ومنحهم فرصة لممارسة المهام والمسؤوليات الوظيفية بشكل فعلي، وذلك في المجالات التالية:(التخطيط المكاني وتحسين المشهد الحضري، والإسكان والتطوير العقاري، والتراخيص والامتثال).

رابط التقديم على برنامج نماء

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يستمر لمدة 6 أشهر، حيث سيتم تكليف المتدربين بالقيام بمهام ومسؤوليات وممارسة العمل على مشاريع قائمة تحت إشراف عدد من الخبراء والمسؤولين في الوزارة، والتقديم يكون إلكترونيًا عبر الرابط التالي.. https://namaagdp.com/

كما يستهدف البرنامج عددًا من التخصصات العلمية التالية (هندسة التخطيط، هندسة المساحة، الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، تقنية المعلومات، الاقتصاد، تحليل البيانات، إدارة الأعمال، التسويق، إدارة المشاريع، خدمات العملاء)، ويلتحق الخريج بعدد من البرامج التدريبية المتخصصة في (إدارة المشاريع، التواصل الفعال والتأثير، التفكير التصميمي، تحليل البيانات).

مميزات برنامج نماء للخريجين والخريجات

الالتحاق ببرامج تدريبية متنوعة في بيئة عمل جاذبة ومحفزة.

الاستفادة من العمل تحت إشراف خبراء في عدد من المجالات المتخصصة في قطاعي البلدية والإسكان.

حصولهم على مكافأة شهرية.

وتسعى الوزارة من مسار الإسكان والتطوير العقاري إلى تقديم الحلول السكنية للأسر السعودية ورفع كفاءة قطاع التطوير العقاري، في حين تهدف الوزارة عبر مسار التراخيص والامتثال إلى تنظيم أعمال التراخيص ورفع فاعلية وكفاءة العمليات الرقابية، أما مسار التخطيط المكاني وتحسين المشهد؛ يهدف إلى تحقيق الاستدامة الحضرية في المدن السعودية ورفع جودة الحياة والجاذبية البصرية.