انت الان تتابع خبر خلال 5 أيام فقط.. أكثر من 52 ألف عراقي عبروا منفذ عرعر إلى السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس"، أن منفذ جديدة عرعر الحدودي يقدم خدماته الجمركية والجوازات والصحيّة وغيرها، للمعتمرين والزوار القادمين برًّا من جمهورية العراق الشقيقة، لأداء مناسك العمرة، على مدار الساعة".وأشارت الى انه استقبل المنفذ أكثر من 52 ألفًا من المعتمرين والمسافرين القادمين برًّا من جمهورية العراق وذلك بداية من شهر فبراير الجاري.

وتعمل منظومة الخدمات بالمنفذ على سرعة إنهاء كل الإجراءات للمعتمرين وتقديم جميع الخدمات والرعاية الطبية والوقائية والتوعوية، إلى جانب العديد من الخدمات التي جَنّدت من أجلها جميع الجهات كوادرها البشرية وإمكانياتها المادية لراحة ضيوف الرحمن، كما شارك أكثر من 100 متطوعٍ ومتطوعةٍ، أسهموا في تنظيم المسافرين ومساعدة كبار السن والمعاقين، وتقديم وجبات الطعام.

وجُهز "منفذ جديدة عرعر" مؤخراً بصالة المسافرين، التي تم تطويرها على مساحة 9000 مترٍ مربعٍ، وبطاقة استيعابية تتجاوز 20 ألف مسافر، وأكثر من 400 حافلةٍ يوميًا، حيث خصص 68 كاونتراً للجوازات، إضافة إلى 6 مناطق مخصصة لإجراء عمليات الكشف والمعاينة، بحسب الوكالة.

ونقلت الوكالة السعودية عن المسافرين العراقيين "اشادتهم" بالخدمات والتجهيزات التكاملية العالية فور وصولهم منفذ جديدة عرعر البري الحدودي بمنطقة الحدود الشمالية.