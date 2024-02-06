شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل: المرحلة الثانية للحوار الوطنى تأكيد لمسار ديمقراطى حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمى لحزب العدل، أن الحوار هو الطريق الأمثل لتغيير الواقع الذى نعيشه، سواء الاجتماعى أو الاقتصادي أو السياسي، ونتمنى أن نشهد تفعيل كافة توصيات المرحلة الأولى للحوار خلال الأيام الجارية وخروجها جميعا لحيز التنفيذ.

وأضاف المتحدث الرسمي لحزب العدل، لـ ”الخليج 365”، أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى، للمشاركة بالآراء والمقترحات في كافة موضوعات ولجان الحوار الوطني وخاصة الملف الاقتصادي، والذى يعد أهم المحاور الآنية نظرا لما يمر به العالم من تحديات اقتصادية كبيرة وتعانى منها مصر، تؤكد أننا نسير بخطى واضحة فى تطوير المسار الديمقراطى للبلاد، معبرا عن أمله في أن تكون مخرجات الحوار هى إحدى الروافد المعبرة عن الشعب ورغباته وحلول من يمثلون نبضه الحقيقي القابل للتطبيق للخروج من الأزمة.

وأكد "الشناوى"، على ضرورة أن يشعر المواطن بتغيير حقيقي يمس حياته بشكل مباشر، حتى نتلمس جميعا جدوى الحوار، وسنعمل جميعا ( كأحزاب وممثلين للمجتمع المدنى ) على ذلك، وعلى ممثلي جهات النظام بذل كافة الجهود لتحقيق ذلك، وفق المساحات المشتركة التى نعمل خلالها لتحقيق صالح الوطن، فى غد يليق بمصر والمصريين.