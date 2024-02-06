شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل: المرحلة الثانية للحوار الوطنى تأكيد لمسار ديمقراطى حقيقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمى لحزب العدل، أن الحوار هو الطريق الأمثل لتغيير الواقع الذى نعيشه، سواء الاجتماعى أو الاقتصادي أو السياسي، ونتمنى أن نشهد تفعيل كافة توصيات المرحلة الأولى للحوار خلال الأيام الجارية وخروجها جميعا لحيز التنفيذ.
وأكد "الشناوى"، على ضرورة أن يشعر المواطن بتغيير حقيقي يمس حياته بشكل مباشر، حتى نتلمس جميعا جدوى الحوار، وسنعمل جميعا ( كأحزاب وممثلين للمجتمع المدنى ) على ذلك، وعلى ممثلي جهات النظام بذل كافة الجهود لتحقيق ذلك، وفق المساحات المشتركة التى نعمل خلالها لتحقيق صالح الوطن، فى غد يليق بمصر والمصريين.
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