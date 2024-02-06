رئيس مجلس النواب الأميركي: تهديد بايدن باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون لمنح إسرائيل مساعدات عسكرية خيانة

أكد رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون أن "تهديد الرئيس الاميركي جو بايدن باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون لمنح إسرائيل مساعدات عسكرية، خيانة".

وفي وقت سابق، كشف مجلس الشيوخ الأميركي عن مشروع قانون ميزانية بقيمة 118 مليار دولار يتضمن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.

كما ينص مشروع القانون على تخصيص 2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأميركية، والتي ستساعد الجيش الأميركي في عملياته في البحر الأحمر ضد الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، تقترح الوثيقة تمويل أمن الحدود بمبلغ 20.2 مليار دولار فقط، أي أقل بثلاث مرات تقريبا من المبلغ الذي يريد واضعو مشروع القانون تقديمه لكييف.

واشارت وسائل اعلام اميركية الى ان "كجزء من المساعدة لأوكرانيا، يتم توفير 14 مليار دولار لشراء أسلحة جديدة من المجمع الصناعي العسكري الأمكي، و15 مليار دولار للتدريب العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن تبادل المعلومات الاستخبارية وتدابير الدعم الأخرى، و20 مليارا لاستبدال المخازن في الولايات المتحدة نفسها".