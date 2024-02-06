شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الدفاع بالشيوخ: مصر لن تقبل التهديد.. وقيادتها قادرة على حمايتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، قدرة مصر الدفاع عن مصالحها وأراضيها ، منوها بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اندلاع الحرب علي غزة بأن سيناء والأمن القومي المصري خط أحمر، قائلا : "مصر دوله قوية.. ولديها جيش قوي وعلاقتها متوازنة مع جميع الدول، ونعرف جيدا كيف نحمي حدودنا".

وقال "نصير" في تصريحات خاصة ل"الخليج 365" إن مصر لديها قياده سياسية قويه، فالرئيس عبد الفتاح السيسي وإن كان مدنيا، لكنه جذوره عسكرية ومخابراتيه، وعلي درجة عالية من العلم بمقدرات الأمن القومي المصري، وله ممارسة كبيرة في هذا المجال، مما يمكنه من الرد والدفاع عن الدولة بالشكل المناسب، مضيفا : " مصر لن تقبل أي تهديد من أي دوله كانت، فهي صاحبة سيادة علي أراضيها".

وأضاف "نصير" أن الشعب يثق في قيادته السياسية، وجدد تلك الثقة في انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، حيث نعلم أنه يقود البلاد لبر الآمان دائما وابدأ.

ولفت وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إلي أن القيادة السياسية تضع القضية الفلسطينية علي رأس أولوياتها، لافتا إلي محاولات الكيان الاسرائيلي التي وصفها بالفاشلة لخلق الوقيعة بالكذب والمراوغة حيث تحدث كذبا في السابق عن غلق المعبر، لكنه ثبت للعالم أجمع عدم صحة هذه الادعاءات، بل وإن مصر أكبر الدول التي قدمت حزم مساعدات للجانب الفلسطيني.