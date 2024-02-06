أمطار رعدية وتحذيرات من حالة الطقس اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أمطار رعدية ورياح نشطة.. يهتم الكثيرون من المواطنون وزوار المملكة العربية السعودية، بمتابعة حالة الطقس بشكل شبه يومي لما تشهده عدد من مناطق المملكة حالة من التقلبات الجوية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 25 رجب 1445هـ/ 6 فبراير 2024م، أنه يتوقع تكوُن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق؛ نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، مع احتمالية تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

وستكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

كما توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني في تصريحات إعلامية سعودية أن تشهد أجزاء من المملكة حالة جوية ممطرة هي الثامنة في هذا الموسم تشمل عدة مناطق، تبدأ من يوم من الأربعاء 26 رجب 1445/ 7 فبراير 2024 تستمر عدة أيام.

وأوضح أن الأمطار متوقع أن تمتد على أجزاء متفرقة من مناطق مكة والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران ثم تمتد نواحي مناطق المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم وحائل تمتد إلى دول عُمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت واليمن.